شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين مشترك بين الأسطول الشرقي والبحرية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

انطلق التمرين البحري المختلط «المدافع البحري» أمس، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، وقائد الأسطول البحري الخامس بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق جيمس مالوي، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل. وزار قائد القوات البحرية الملكية خلال التمرين زورق الدورية الأمريكي «MKVI» يرافقه قائد الأسطول الأمريكي الخامس، مستمعا إلى إيجاز متكامل عن الزورق الأمريكي وقدراته البحرية المختلفة. وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن محمد الغامدي أن تمرين «المدافع البحري» يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية، مشيرا إلى أن التمرين يشتمل على العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من كلا الجانبين المشاركين فيه. يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوع في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي، حيث ينفذ الجانبان العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.

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