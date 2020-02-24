شكرا لقرائتكم خبر عن فتح النطاق العريض بين شركات الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الست المقدمة للخدمة، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة م. عبدالله السواحه، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد التميمي، ورؤساء مجالس شركات الاتصالات والرؤساء التنفيذيين. وستمكن الاتفاقية شركات الاتصالات الست من فتح المجال بين بعضها وإتاحة استخدام البنية التحتية للنطاق العريض الثابت «الألياف الضوئية» التابعة لمختلف الشركات وخدمة المستفيدين من خلالها، في جميع أنحاء المملكة بغض النظر عن مالك البنية التحتية.

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