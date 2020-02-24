شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 تجهيز طبي من المملكة لليمن في عام والان نبدء بالتفاصيل

أسهم الدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الصحة، بمختلف محافظات الجمهورية اليمنية، في تحسّن الخدمات الطبيّة المقدمة للمواطنين اليمنيين، بالإضافة لزيادة فرص حصولهم على العلاج بكافة أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم. واستهدفت مشاريع البرنامج السعودي المستشفيات اليمنية بمختلف طاقاتها الاستيعابية، بالإضافة إلى دعم البرنامج للمراكز الموزعة في مختلف أنحاء اليمن.

وتشمل مشاريع البرنامج تشغيل المستشفيات والمراكز الطبيّة وتجهيزها، وبناء وتأهيل المستشفيات والمراكز الطبيّة، وتوفير سيارات الإسعاف المجهزّة بالكامل، وتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات والقطع الطبيّة. وبلغ عدد التجهيزات الطبيّة المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمستشفيات والمراكز الطبيّة اليمنية نحو 1000 تجهيز طبي في عام واحد شملت الأجهزة والمعدات الطبية.

وشملت المشاريع عددا من المحافظات، منها عدن، وحجة، والجوف، ومأرب، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت.

ويعتبر مشروع إعادة تأهيل مستشفى الجوف العام الذي قام به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أحد أهم المشاريع الطبية الرائدة للبرنامج.