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شكرا لقرائتكم حقيقة إقرار زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقيقة إقرار زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء
بعد تداول أخبار زيادتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه ليس هناك صحة لما يتم تداوله حول إقرار زيادة جديدة في التعريفة وأسعار الخدمة.
وجاء ذلك في ردها على سؤال أحد المواطنين والذي يدعى عبدالرحمن العواد على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، والذي قال به: “هل هناك توجه لرفع سعر التعريفة الكهربائية؟”.
وردت الشركة السعودية للكهرباء على سؤال متابعات الخليج 365 قائلة: “الأخ العزيز عبدالرحمن حياك الله، غير صحيح ما يتم تداوله عن وجود زيادة في التعريفة وأسعار الخدمة، شكرًا لتواصلك حفظك الله”.
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