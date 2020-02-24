حقيقة إقرار زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء

2020-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه ليس هناك صحة لما يتم تداوله حول إقرار زيادة جديدة في التعريفة وأسعار الخدمة.

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وجاء ذلك في ردها على سؤال أحد المواطنين والذي يدعى عبدالرحمن العواد على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، والذي قال به: “هل هناك توجه لرفع سعر التعريفة الكهربائية؟”.

وردت الشركة السعودية للكهرباء على سؤال متابعات الخليج 365 قائلة: “الأخ العزيز عبدالرحمن حياك الله، غير صحيح ما يتم تداوله عن وجود زيادة في التعريفة وأسعار الخدمة، شكرًا لتواصلك حفظك الله”.

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