شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن لوزير الصحة: المشي أنقص وزني من 136 كيلو إلى 83 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن لوزير الصحة توفيق الربيعة، كيفية إنقاص وزنه عشرات الكيلو جرامات، عن طريق رياضة المشي فقط. وقال المواطن لوزير الصحة، خلال تدشين مبادرة «امشي 30» في عرعر، إن وزنه كان 136 كيلو، والآن أصبح 83 كيلو، معتمدا فقط على ممارسة المشي، دون اللجوء لأي عمليات جراحية.

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