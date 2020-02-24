السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا زلزال المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران إلى 9 أشخاص



اسطنبول 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران اليوم إلى مقتل 9 أتراك بينهم ثلاثة أطفال, فيما أصيب 67 إيرانيًا.

وكان الزلزال قد ضرب صباح اليوم قرية حبشي أوليا شمال غرب إيران التي تبعد أقلّ من عشرة كلم عن الحدود التركية، وفق المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية.

وأفادت الوكالة التركية لإدارة الكوارث برصد 24 هزة ارتدادية بينها اثنتان بقوة أربع درجات.

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