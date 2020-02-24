السعودية اليوم / العاهل الأردني يؤكد تضامن بلاده مع الصين في مواجهة فيروس كورونا



عمّان 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

أعرب العاهل الأردني عبدالله الثاني عن تضامن بلاده مع الصين في مواجهة فيروس كورونا، مؤكداً الثقة بقدرتها على ذلك.

جاء ذلك خلال برقية بعث بها إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، أشاد فيها بالجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة الفيروس، معربًا في الوقت نفسه عن تعازيه ومواساته للرئيس الصيني وشعب بلاده بضحايا فيروس كورونا، الذي أودى بحياة المئات، وتسبب بإصابة الآلاف.

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