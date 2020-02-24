السعودية اليوم / محافظ الشماسية يدشن حملة " عزيمة وطن " للتوعية بإضرار المخدرات



الشماسية 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

دشن محافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي اليوم انطلاق برامج وفعاليات حملة " عزيمة وطن " والمعرض الخاص بالتوعية بمخاطر وأضرار المخدرات الذي يستمر خمسة أيام وذلك بمركز الأمير فيصل بن مشعل الحضاري بالمحافظة ، بحضور مدير الشؤون الوقائية بمخدرات منطقة القصيم النقيب محمد بن خالد اللهيب ، وعدد من مديري ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة.

وتتضمن الحملة التي يشارك بها عدد من القطاعات الحكومية ، محاضرات توعوية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية .

وتأتي الحملة ضمن فعاليات البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات بمنطقة القصيم التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم بإطلاقها في مدن ومحافظات المنطقة.// انتهى //

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