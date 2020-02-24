السعودية اليوم / بلدي السهي يناقش المشاريع البلدية والفرص الاستثمارية بالمركز



صامطة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة اليوم جلسته الـ 65 للعام الحالي برئاسة رئيس المجلس محمد بن حسن الجوهري وبحضور رئيس البلدية المهندس عبدالله بن حمد عواف وأعضاء المجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بالمجلس.

وجرى خلال الجلسة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت بحث المشاريع الجاري تنفيذها حالياً والمتعثرة منها والسبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات، والفرص الاستثمارية المطروحة في الواجهة البحرية ومختلف محاور المركز، إضافة إلى استعراض مقترحات وطلبات المواطنين واحتياجاتهم.

كما بحثت العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.

// انتهى //

22:23ت م

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