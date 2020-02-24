شكرا لقرائتكم خبر عن «الدرعية للسيارات الكلاسيكية» يعرض 500 سيارة نادرة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للمهرجان اليوم في مركز برنامج جودة الحياة بحي السفارات بمدينة الرياض، وشارك فيه المتحدث الرسمي في هيئة بوابة الدرعية ثامر السديري، والمتحدث الرسمي في مركز برنامج جودة الحياة مزروع المزروع ، والمدير التنفيذي لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية سطام الخزامي ، إلى جانب عدد من ممثلي الوسائل الإعلامية السعودية والخليجية .
وكشف الدكتور المسعري عن أن مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط يشهد مشاركة نحو 500 سيارة كلاسيكية ونادرة تعود ملكيتها لأفراد من السعودية ومن دول مجلس التعاون والأردن ولبنان وإيطاليا وغيرها من الدول ، وجميعهم أتوا من ديارهم للمشاركة في هذا المهرجان ، للتباهي بما يعشقون في حفل يحضره أبرز مالكي السيارات الكلاسيكية والقديمة في العالم.
وأكد المتحدث الرسمي بهيئة بوابة الدرعية ، أن هذا المهرجان يمثل عرسا لأهالي الدرعية ، ويعكس هوايات وشغف جيل المخضرمين من هواة تلك الرياضة ، إلى جانب جيل الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر «الدرعية للسيارات الكلاسيكية» يعرض 500 سيارة نادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.