راكب أمواج نيوزيلندي يهزم قرشا في معركة البقاء

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أحمد هاشمالأحد 2020/2/23 05:33 م بتوقيت أبوظبي
نيوزيلندي يلكم قرشا أبيض عضه في ذراعه
قال راكب أمواج نيوزيلندي إن قرشا أبيض عملاقا عضه في ذراعه وأطبق فكيه على لوح تزلجه، مشيرا إلى أنه قام بتسديد عدة لكمات إلى عينه من أجل البقاء على قيد الحياة.
وتعرض نيك مينوش، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، وهو من سكان مدينة أوكلاند، شمالي نيوزيلندا، للهجوم على شاطئ باوانوي من قبل ما يعتقد هو وخبراء أنه قرش أبيض طوله 3 أمتار، حسبما ذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد".
وقال مينوش للصحيفة: "كنت بعيدا عن الشاطئ، كان هناك شيء ضخم يندفع بقوة، كنت أقوم بالتجديف وتعرضت للعض على جانب الكوع والساعد".
وأضاف: "بحلول الوقت الذي أدركت فيه ما كان يحدث، كانت أسنانه أطبقت على الجزء الأمامي من لوح التزلج".
وأشار مينوج إلى أنه تذكر على الفور أنه سمع أن أسماك القرش تنزعج إذا تم ضربها في الأنف أو العين، مضيفا: "سددت ضربتين في عين القرش مباشرة إلا أن إحداهما لم تكن قوية بالقدر الكافي".
وتابع: "بين اللكمتين، ضغط القرش أكثر قليلاً على اللوح ثم أرخى أسنانه وأبعد فكيه وسبح بعيدا".
وقال مينوج إنه كان هو وأحد المتزلجين الألمان على بعد نحو 50 مترا من الشاطئ عند استراحة باوانوي عندما هاجمه القرش.
وأوضح: "كانت سمكة قرش رمادية ذات بطن أبيض، ورأس وفك كبيرين، وكنت في حالة صدمة وقررت أن أضربها.. كان هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب فعله".
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