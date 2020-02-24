دبي.. مؤتمر مكافحة الاحتيال منصة دولية للحد من الظاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2020 الذي انطلق في دبي، اليوم الأحد، يتيح الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأضاف: "يعزز المؤتمر مكانة الإمارات الريادية، كما يدعم جهود دبي في توفير بيئة عمل جاذبة وشفافة".

وقال المري في تصريح لـ"العين الإخبارية"، يشكل المؤتمر منصة تشاركية تجمع نخبة من المتحدثين في مجال مكافحة الاحتيال لمناقشة التحديات والعقبات الرئيسية في مكافحة عمليات الاحتيال على مستوى العالم والحد من تأثيراتها السلبية.

وتتواصل فعاليات المؤتمر إلى 25 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من خبراء المحاسبة والمختصين في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة والتحقيق في مكافحة الاحتيال.

