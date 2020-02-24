النمسا تمنع دخول القطارات القادمة من إيطاليا

2020-02-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت صحيفة نقلًا عن مصادر أمنية: إن السلطات النمساوية منعت دخول القطارات القادمة من إيطاليا للاشتباه بإصابة اثنين من ركاب أحد القطارات بفيروس كورونا.

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وقالت صحيفة (أو إي 24) النصفية في موقعها الإلكتروني: إن قطارًا ينتظر داخل الأراضي الإيطالية، بينما يشكو اثنان من ركابه من الحمى، ويشتبه بأنهما مصابان بفيروس كورونا، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”.

ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعليق من الشرطة أو وزارة الداخلية في النمسا أو الشركة المشغلة للقطار.

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