شكرا لقرائتكم الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-24 الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق دون كشف التفاصيل عن طبيعتها متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements أفادت الوكالة الرسمية السورية للأنباء بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق. وقال مراسل الوكالة: إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق دون كشف التفاصيل عن طبيعتها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.