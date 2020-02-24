، الزمالك يعلن رفضه استكمال منافسات الدوري المصري ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتجاجاً على القرارات التي اتخذت بعد بطولة السوبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، الأحد، عدم استكمال مباريات الدوري المصري لكرة القدم، حيث ذكر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن الإدارة اتخذت قراراً بالإجماع بعدم استكمال مسابقة الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني.

ويأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه الفريق الأول معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الأهلي، الاثنين، على ملعب القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وكان الزمالك توج بلقب السوبر المصري، الخميس الماضي، في الإمارات عقب فوزه على الأهلي 4/3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، حيث حدثت عقب المباراة العديد من الاشتباكات بين لاعبي الفريقين، إضافة إلى قيام بعض اللاعبين بالإشارة للجماهير بإشارات بذيئة.

وقررت لجنة الانضباط، السبت، في اجتماعها إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررت اللجنة إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وتغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.مصر الزمالك الأهلي الدوري المصري لكرة القدم