محمد بن مسعود - الدمام - جددت إدارة نادي أبها عقد اللاعب كرم برناوي لمدة موسمين إضافيين ليستمر لاعبًا في صفوف النادي حتى نهاية عام 2022م. وجرت مراسم التوقيع بحضور مدير الاحتراف بالنادي محمد أبو حثرة حسب ما ذكر النادي في حسابه على "تويتر". وعبّر برناوي عن سعادته بتجديد عقده مع نادي أبها، واعدًا بتقديم المزيد من العمل مع بقية زملائه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. أبها يجدد عقد كرم برناوي حتى 2022 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-23 جددت إدارة نادي أبها عقد اللاعب كرم برناوي لمدة موسمين إضافيين ليستمر لاعبًا في صفوف النادي حتى نهاية عام 2022م. وجرت مراسم التوقيع بحضور مدير الاحتراف بالنادي محمد أبو حثرة حسب ما ذكر النادي في حسابه على "تويتر". وعبّر برناوي عن سعادته بتجديد عقده مع نادي أبها، واعدًا بتقديم المزيد من العمل مع بقية زملائه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. Advertisements 23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 11:18 PM جددت إدارة نادي أبها عقد اللاعب كرم برناوي لمدة موسمين إضافيين ليستمر لاعبًا في صفوف النادي حتى نهاية عام 2022م. وجرت مراسم التوقيع بحضور مدير الاحتراف بالنادي محمد أبو حثرة حسب ما ذكر النادي في حسابه على "تويتر". وعبّر برناوي عن سعادته بتجديد عقده مع نادي أبها، واعدًا بتقديم المزيد من العمل مع بقية زملائه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ، أبها يجدد عقد كرم برناوي حتى 2022 ،

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