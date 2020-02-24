، إدارة نادي الاتحاد تقدِّم شكوى لاتحاد القدم.. وتؤكد: سُلبنا نقاط الفوز أمام الهلال ،

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أعلنت إدارة نادي الاتحاد في بيان لها عن عزمها تقديم مذكرة شكوى إلى مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معترضةً على الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الأمس أمام فريق الهلال والتي انتهت بفوز هلالي بهدف دون مقابل جاء من ركلة جزاء أثارت الجدل بين أوساط الجماهير.
وفندت إدارة نادي الاتحاد الأخطاء التحكيمية التي حدثت يوم أمس منها: إلغاء هدف لمهاجم الفريق رومارينهو بداعي التسلل، طريقة تنفيذ ركلة جزاء الهلال والتي جاء منها الهدف، عدم احتساب ركلة جزاء بعد لمس الكورة ليد مدافع الهلال، عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد بعد أن تعرض مهاجم الاتحاد للركل، السماح بإجراء تبديل للفريق والحكم لازال يخاطب غرفة الفيديو وهو ما يعارض قانون الفيديو وأخيراً تعرض لاعب الفريق خالد السميري للضرب بدون كرة دون أن يقرر حكم اللقاء أي مخالفة.الاتحاد الاتحاد السعودي لكرة القدم الهلال الأخطاء التحكيمية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
إدارة نادي الاتحاد تقدِّم شكوى لاتحاد القدم.. وتؤكد: سُلبنا نقاط الفوز أمام الهلالعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2020-02-23
أعلنت إدارة نادي الاتحاد في بيان لها عن عزمها تقديم مذكرة شكوى إلى مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معترضةً على الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الأمس أمام فريق الهلال والتي انتهت بفوز هلالي بهدف دون مقابل جاء من ركلة جزاء أثارت الجدل بين أوساط الجماهير.
وفندت إدارة نادي الاتحاد الأخطاء التحكيمية التي حدثت يوم أمس منها: إلغاء هدف لمهاجم الفريق رومارينهو بداعي التسلل، طريقة تنفيذ ركلة جزاء الهلال والتي جاء منها الهدف، عدم احتساب ركلة جزاء بعد لمس الكورة ليد مدافع الهلال، عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد بعد أن تعرض مهاجم الاتحاد للركل، السماح بإجراء تبديل للفريق والحكم لازال يخاطب غرفة الفيديو وهو ما يعارض قانون الفيديو وأخيراً تعرض لاعب الفريق خالد السميري للضرب بدون كرة دون أن يقرر حكم اللقاء أي مخالفة.
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
09:33 PM
عدَّدت الأخطاء في ست نقاط.. وطالبت بالإنصاف
أعلنت إدارة نادي الاتحاد في بيان لها عن عزمها تقديم مذكرة شكوى إلى مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معترضةً على الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الأمس أمام فريق الهلال والتي انتهت بفوز هلالي بهدف دون مقابل جاء من ركلة جزاء أثارت الجدل بين أوساط الجماهير.
وفندت إدارة نادي الاتحاد الأخطاء التحكيمية التي حدثت يوم أمس منها: إلغاء هدف لمهاجم الفريق رومارينهو بداعي التسلل، طريقة تنفيذ ركلة جزاء الهلال والتي جاء منها الهدف، عدم احتساب ركلة جزاء بعد لمس الكورة ليد مدافع الهلال، عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد بعد أن تعرض مهاجم الاتحاد للركل، السماح بإجراء تبديل للفريق والحكم لازال يخاطب غرفة الفيديو وهو ما يعارض قانون الفيديو وأخيراً تعرض لاعب الفريق خالد السميري للضرب بدون كرة دون أن يقرر حكم اللقاء أي مخالفة.
، إدارة نادي الاتحاد تقدِّم شكوى لاتحاد القدم.. وتؤكد: سُلبنا نقاط الفوز أمام الهلال ،
المصدر : الخليج 365
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