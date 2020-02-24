، رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة معهد إعداد القادة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ مجلس إدارة معهد إعداد القادة، برئاسته، وعضوية: عبدالإله الدلاك، والدكتور صالح بن ناصر، والدكتور رجاء الله السلمي، وعبدالرحمن السحيباني، وعبدالعزيز القحطاني، وعبدالله بن فيصل حماد، وهاشم داغستاني، اعتبارًا من تاريخه.
من جهته قدم مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده المجلس من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية في المجال الرياضي، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في الخطط والاستراتيجيات لعمل المعهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل وضع تحقيق النجاحات في صناعة القادة الرياضيين في مختلف المجالات.معهد إعداد القادة
رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة معهد إعداد القادةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-23
اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ مجلس إدارة معهد إعداد القادة، برئاسته، وعضوية: عبدالإله الدلاك، والدكتور صالح بن ناصر، والدكتور رجاء الله السلمي، وعبدالرحمن السحيباني، وعبدالعزيز القحطاني، وعبدالله بن فيصل حماد، وهاشم داغستاني، اعتبارًا من تاريخه.
من جهته قدم مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده المجلس من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية في المجال الرياضي، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في الخطط والاستراتيجيات لعمل المعهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل وضع تحقيق النجاحات في صناعة القادة الرياضيين في مختلف المجالات.
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
08:56 PM
اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ مجلس إدارة معهد إعداد القادة، برئاسته، وعضوية: عبدالإله الدلاك، والدكتور صالح بن ناصر، والدكتور رجاء الله السلمي، وعبدالرحمن السحيباني، وعبدالعزيز القحطاني، وعبدالله بن فيصل حماد، وهاشم داغستاني، اعتبارًا من تاريخه.
من جهته قدم مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده المجلس من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية في المجال الرياضي، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في الخطط والاستراتيجيات لعمل المعهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل وضع تحقيق النجاحات في صناعة القادة الرياضيين في مختلف المجالات.
، رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة معهد إعداد القادة ،
المصدر : الخليج 365
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