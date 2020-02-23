شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود أمام مكتبة الجامعة القديمة في هولندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر صورة نادرة الملك سعود (ولي العهد آنذاك) رحمه الله أمام مكتبة الجامعة القديمة في ليدن (هولندا) عام ١٩٣٥م وظهر في الصورة من اليمين: الدكتور بيير، الدكتور مدحت شيخ الأرض، والشيخ فؤاد حمزة وزير الشؤون الخارجية، الملك سعود، البروفيسور سنوك هرخرونيه، البروفيسور وينستك، وحارسا الملك: صالح العلي السالم، ووعبدالعزيز الرفاعي.

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