شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. حكم المسح على الأعضاء الصناعية عند الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبد المحسن الزامل حكم المسح على الأعضاء الصناعية عند الوضوء.
وأكد، ردًا على سؤال طرحه أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن ذلك يتوقف على مدى ما فقده الفرد من العضو.
وأضاف أن المسح على الأعضاء الصناعية ليس ضروري عند الوضوء، أما اذا فقد المرء نصف العضو أو جزء منه، فلابد وأن يمسح ما تبقى من العضو.
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