شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقدار الماء الذي كان يتوضأ به الرسول عليه الصلاة والسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الداعية عبد المحسن الزامل عن مقدار الماء الذي كان يتوضأ به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأضاف الزامل خلال برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة:” الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع”. واستشهد الزامل بحديث أنس رضي الله عنه قال:”كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بالمُدِّ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد”.

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