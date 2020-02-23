شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تغيير تعرفة أسعار الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء حول تغيير تعرفة أسعار الكهرباء، مما أثار جدلا كبيرا.

وفي هذا الصدد أوضحت هيئة مكافحة الشائعات أن مايتداول عن تغيير جديد لتعرفة أسعار الكهرباء مؤخراً غير صحيح.

وأوضحت أن الصورة المتداولة للتعرفة، هي من آحدى صفحات وثيقة التوازن المالي التي نشرت عام 2016 لربط الأسعار بالسعر المرجعي وبها أسعار توضيحية فقط.