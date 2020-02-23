شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزامل» يوضح حكم الوضوء بسرعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الداعية عبد المحسن الزامل حكم الوضوء بسرعة، قائلا إن الوضوء بسرعة شديدة ” حرام وغير جائز”. وأضاف الزامل خلال برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة:” الوضوء عبادة”، لافتا إلي أن موطن الدعاء بعد الوضوء وليس أثناء الوضوء نفسه. ولفت الزامل إلي أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، مبينا أن العبرة بنفس الوقت وليس بنفس الفعل.

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