شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. «الخضير» يتهكم على وزارة العمل :مبروك هروب الشباب من سوق العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتقد الباحث الاقتصادي المهتم بشئون المستهلك، عبدالعزيز الخضيري، الإجراءات التى اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأثرت بالسلب على الشباب في سوق العمل.

وقال في تصريحات له: ألف مبروك على وزارة العمل بداية هروب الشباب السعودي من سوق العمل وتقفيل محلاتهم، أهنأكم على نظامكم وخذوه وغلوه ثم في 20 ألف اجلدوه.

وانتقد قيام بعض المفتشين التابعين للوزارة بسحب أموال من الشباب، مضيفا أن الغرامات التى تفرض على الشباب تثقل كاهلهم وتكاد قيمتها تعادل رأس مالهم.

وشدد على ضرورة تعديل الطريقة التى يتعامل فيها المفتشين مع الشباب، داعيًا إلى الاتجاه للنصح والتوعية والإرشاد قبل فرض الغرامات على الشباب العاملة.