شكرا لقرائتكم خبر عن لبؤة تنتقم من عشيقها “الأسد“ بعد أن افترس أشبالها الثلاثة.. وقبل اكتمال عملية التزاوج كانت النهاية صادمة! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأم ھي الأم حتى في عالم الحیوان.. تدافع عن صغارھا بقلب لا یعرف الخوف ولا التراجع وتنتقم لهم إذا مسهم سوء حتى لوكانت ھذه المواجھة مع ملك الغابة نفسه .

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ھذا ما فعلته "لبؤة" مع أسد بعد أن قتل أشبالھا الثلاثة في محمیة أولاري موتوروجي في كينيا.

لم تكترث اللبؤة بالأسد ولم تتھاون معھ وفور علمھا بما حدث دخلت معھ في قتال شدید وضر بته بعنف حتى كسرت فكه السفلي.

ووفق صحیفة دیلي میل فإن الأسود اعتادت قتل الأشبال حتى تخضع اللبؤة لسیطرتھم ثم یتم بعد ذلك التزاوج لكن هذه اللبوة لم توافق على ما حدث ولم تخضع لھذا الأمر.

أحد المصورین رصد ھذا الأمر ووثقھ في فیدیو وقال:اللبؤة وافقت في البدایة على التزاوج مع الأسد حتى تصرفه عن أحد أشبالها الذي ظنته ما زال على قید الحیاة لكنھا سارعت للانتقام بعد ان علمت بموته.