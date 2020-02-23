أمطار رعدية على 8 مناطق.. ورياح مثيرة للأتربة على معظم المملكة.. الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس غد الاثنين، لافتةً إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، مع هطول أمطار رعدية على 8 مناطق.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: «تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل)، والتي تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وإلى الأجزاء الشرقية من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير).

وتوقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار رعدية على مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم)، تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، وعلى مرتفعات المدينة المنورة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وبالنسبة إلى البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون رياحه السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

أما الخليج العربي، فسوف تكون رياحه السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين.

Advertisements

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الاثنين:

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على مكة والمدينة

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق