5000 صفقة استثمارية يطرحها ملتقى «فرص» في نسخته الأولى

يفتتح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، غدًا الاثنين، ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في نسخته الأولى.

ويُقام الملتقى في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 24-26 فبراير 2020م، مستهدفًا توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في تنمية المدن.

ويعتبر الملتقى جسرًا جديدًا للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي، والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.

ويتضمَّن الملتقى ضمن فعالياته 28 جلسة حوارية وورشة عمل يشارك فيها 63 متحدثًا من النخبة محليًّا ودوليًّا، لاستعراض دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن، وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتسليط الضوء على الأدوات والممارسات التي تمكن من رفع مساهمة الاستثمارات البلدية في تنمية المدن.

ويتضمن الملتقى معرضًا مصاحبًا تستعرض فيه الأمانات والبلديات أكثر من 5000 فرصة استثمارية في أنشطة تتوافق مع اهتمامات كافة شرائح المستثمرين، وتختلف من حيث النوع والحجم؛ حيث سيتم طرح فرص في أنشطة اقتصادية مختلفة مثل (مواقع سياحية وترفيهية، ومواقع صحية، ومواقع محطات وقود، ومواقع لوحات إعلانية، ومواقف للسيارات، وغيرها من الفرص المتنوعة).

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