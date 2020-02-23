«الجدعان» مؤكدًا استمرار دعم المملكة للبنان: هناك اتصالات مع بلدان أخرى للتنسيق

كشف وزير المالية محمد الجدعان عن اتفاق المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، اليوم الأحد، على متابعة مخاطر تفشي فيروس كورونا، وتبني السياسات المناسبة للحد من تأثيره في الاقتصاد العالمي.

وساد الاجتماع الذي استمر يومين في الرياض، القلق من تداعيات تفشي فيروس كورونا. وتوقع صندوق النقد الدولي أنه سيخفض النمو العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية، مُضيفًا للصحفيين في ختام اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: «المملكة كانت تدعم لبنان والشعب اللبناني ولا تزال».

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم، إن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين أولًا، ستكون له آثار سلبية في الاقتصاد العالمي ولو تم احتواؤه سريعًا، وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.

ودعت جورجيفا -في بيان بعد اجتماع للمسؤولين الماليين من دول مجموعة العشرين- إلى تنسيق الجهود لاحتواء أثر الفيروس في البشر وفي الاقتصاد.

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وقالت: «قطعًا نأمل نهاية سريعة (للتفشي)، لكن مع وضع حالة الغموض الحالية في الاعتبار، فإن من الحصافة الاستعداد لمزيد من السيناريوهات السلبية».

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