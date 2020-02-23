وأضاف البطي بأن تراحم بدأت مشروع الخطة الإستراتيجية لرسم خارطة طريقها المستقبلي بما يحقق الريادة العالمية، مؤكدا بأن اللجنة تتبنى رؤى وتطلعات تقودها إلى مزيد من الإبداع والتميز، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التكاتف بين الجميع من إدارات في الأمانة العامة واللجان الفرعية وذلك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرسومة لخدمة فئة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إستراتيجية لتأهيل السجناء والمفرج عنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.