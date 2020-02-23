إستراتيجية لتأهيل السجناء والمفرج عنهم

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» تركي بن عبدالله البطي حرص «تراحم» للرقي بخدماتها والمساهمة في بناء وتنمية قدرات مستفيديها ليكونوا عناصر فاعلين في مجتمعهم، مشددا على أن الجميع في «تراحم» يعيّ أهمية الإستراتيجية الجديدة 2020-2025 في تحقيق مرحلة التمكين للفئة المستفيدة، التي بلا شك ستسهم في تطوير إمكاناتهم وتوسيع مداركهم.

وأضاف البطي بأن تراحم بدأت مشروع الخطة الإستراتيجية لرسم خارطة طريقها المستقبلي بما يحقق الريادة العالمية، مؤكدا بأن اللجنة تتبنى رؤى وتطلعات تقودها إلى مزيد من الإبداع والتميز، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التكاتف بين الجميع من إدارات في الأمانة العامة واللجان الفرعية وذلك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرسومة لخدمة فئة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.