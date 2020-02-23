النظافة والجودة ترفعان تكلفة أسطوانة الغاز

فيما أعرب مواطنون عن غضبهم واستيائهم من عدم نظافة أسطوانات الغاز، أكدت مصادر من شركة الغاز والتصنيع لـ«دوت الخليج»، أن تلبية احتياجات ومطالبات المواطنين، فيما يخصّ نظافة وجودة الأسطوانة، من شأنها أن تزيد تكلفة أسطوانة الغاز على المواطن، مما سيتسبب في ظهور مشكلات أخرى بين الموزع وشركة الغاز والمستهلك، إذ تمر الأسطوانة خلال عملية التنظيف الجاف بـ5 مراحل مختلفة «الفرز، التنظيف، الطلاء، التجفيف، التعبئة».

وأضاف المصدر بأن الشركة تضمن للمواطن الذّي يسلّم الأسطوانة لموزّع الغاز وهي في حال جيدة سيتمّ تسليمه -في المقابل- أسطوانة غاز بحالة مماثلة، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها الشركة مؤخرا.

سوء نظافة

طالب مواطنون شركة الغاز والتصنيع بضرورة تسليم أسطوانات المستهلك وهي نظيفة، موضحين أن نظافة وجودة الأسطوانة تندرجان تحت مسؤولية وواجب الشركة، وأن سماح الشركة بانتقال الأسطوانات عبر المنازل بهذه الطرق يشكل ضررا كبيرا. فيما شارك آخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بصور لأسطوانات الغاز في منازلهم، معلّقين على سوء نظافة ومظهر الأسطوانات، واقترح البعض تغطية أرضيات محلات بيع الغاز بعازل مناسب، كي يحمي قاعدة الأسطوانة من نتائج دحرجة الأسطوانة.

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بيئة خصبة

طالب مواطنون بضرورة استبدال أسطوانات الغاز القديمة بأخرى جديدة، أكثر نظافة وسلامة للمستهلك، إذ إن كثيرا من أسطوانات الغاز التي تباع حاليا شديدة التلوث، معربين عن مخاوفهم من تسببها في انتقال بعض الأمراض المعدية.

فيما ذكر استشاري الأمراض المعدية، الدكتور محمد جمال، أن انتقال أسطوانات الغاز المتسخة بين المستهلكين والموزعين، لا يعرّض الشخص إلى أمراض معدية مثل الوباء الكبدي والإيدز ونحوه، ولكنّه حتمًا يشكّل خطورة شديدة من ناحية انتقال الجراثيم والبكتيريا، إذ تعدّ قاعدة الأسطوانة بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والأوساخ، نظرا لرطوبتها واحتكاكها الدائم بالأسطح الملوّثة.