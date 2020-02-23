ملتقى للكيانات الوسيطة بجدة

وتضطلع المؤسسات الوسيطة في القطاع الخيري، بعملية الربط بين المؤسسات التي تضطلع بالمنح وتقديم الهبات المالية (الجهات المانحة) والمنظمات والجمعيات الخيرية المستفيدة منها، بالإضافة إلى دورها في حقل الخدمات الاجتماعية والذي يرتكز على توزيع المبالغ المالية والمساعدات المهنية، وذلك بهدف دعم الخدمات التي تقدمها جمعيات القطاع الثالث غير الربحي.
وشهد الملتقى حضور رئيس المجلس الفرعي لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سليمان موصلي، الذي أكد على أهمية مخرجات «ملتقى الكيانات الوسيطة» التي أضحت أحد العوامل المستدامة لاستمرار عمل جمعيات القطاع الثالث غير الربحي، وهو ما يتواءم مع مستهدفات «برنامج التحول الوطني».
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