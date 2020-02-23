جاهزية جسر مشاة المكرونة

ويجري العمل في تنفيذ عدة جسور مشاة هي جسر طريق الأمير ماجد وجسر طريق المكرونة وجسر طريق الملك فهد وجسر طريق الملك خالد.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ«دوت الخليج»، أنها شرعت في تنفيذ مشروع 4 جسور للمشاة بجدة، بعد أن توقف لأسباب تعود لموقع العمل وأخرى مالية تتعلق بالتكاليف المرصودة للمشروع، حيث جرى إيقافه سابقا بموجب قرار وزاري باعتباره من المشاريع الصفرية التي لم يعتمد لها تكاليف بالميزانية. وأنه تم استئناف الأعمال بالمشروع بعد اعتماد التكاليف بالميزانية للعام الحالي، وأنه بسبب انتهاء المدة المقررة لتنفيذ المشروع، فقد تم إنذار المقاول بسحب المشروع نظرا لما لوحظ من بطء وتأخر في إنجاز الأعمال، وذلك تنفيذا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمادة الـ53.
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