وظائف صحية بالدفاع المدني

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، الراغبين في التقديم عليها خلال منظومة التوظيف «جدارة»، على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa.

وبيّنت المديرية أن عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 7 وظائف صحية شاغرة للرجال بالمرتبة الـ86، إذ يبدأ التقديم بتاريخ 6/ 7/ 1441، الـ9 صباحا، وينتهي بتاريخ 10/ 7/ 1441 عند الـ11 مساء.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الوظائف المعلنة تشترط أن يكون المتقدم لها من خريجي الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها في دليل وشروط شغل الوظائف المعلن عنها، المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، واشتراط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وإنهاء مدة الامتياز المشترطة لجميع الوظائف المعلن عنها، واجتياز اختبار التقييم المهني، وتوافر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظائف المعلن عنها، إذ إن الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وَفْقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية، مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي للمؤهلات العلمية: الماجستير ثم البكالوريوس عن طريق الانتظام، ثم الخريجين عن طريق الانتساب، إذ تتطلب مقابلة شخصية لجميع الوظائف المطروحة، وستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطا.