23 برنامج ماجستير بجامعة سطام

وأكد عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور عبدالعزيز سعد سعيدان، أن الجامعة تتيح التقديم على 23 برنامجا لمرحلة الماجستير برسوم دراسية، في الكليات الصحية والعلمية والإنسانية، وأكد أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من الأقسام المختصة، في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية، وقواعدها التنفيذية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
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