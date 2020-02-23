23 برنامج ماجستير بجامعة سطام

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، موعد فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا في 23 برنامجا لمرحلة الماجستير، ابتداء من الأربعاء 2/ 7/ 1441، وحتى بنهاية الخميس 17/ 7/ 1441، وذلك خلال بوابة قبول الدراسات العليا على الرابط https://gstudy.psau.edu.sa.

وأكد عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور عبدالعزيز سعد سعيدان، أن الجامعة تتيح التقديم على 23 برنامجا لمرحلة الماجستير برسوم دراسية، في الكليات الصحية والعلمية والإنسانية، وأكد أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من الأقسام المختصة، في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية، وقواعدها التنفيذية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.