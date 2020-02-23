تعزيز خطط دعم مستثمري مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطط الهيئة الرامية إلى تعزيز جهودها في المنطقة ودعم المستثمرين، والخدمات التي تقدمها لقطاعي الأفراد والشركات، والجهود الرقابية التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية. كما اطّلع على مجالات الهيئة في القطاعين المالي والاستثماري، ودورها التنظيمي والإشرافي على التداول المحلي وبرامجها في الحماية، ورفع الوعي للمستثمرين والمشاركين بالتعاون مع الغرف التجارية والجامعات.



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