أرض الخير في ختام شتوي بارق

أقامت اللجنة الفرعية للتنشيط السياحي بمحافظة بارق بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية وبلدية المحافظة، الحفل الختامي لمهرجان بارق الشتوي الخامس لعام 1441 على مسرح القرية التراثية في بجبال. واستمتع جمهور الحفل بأوبريت «أرض الخير» مع الفنان حسن بن دوغان والفنان حسن البارقي، ثم كرَّمت لجنة التنشيط السياحي بالشراكة مع بلدية بارق ولجنة التنمية الاجتماعية، شركاء النجاح الذين أسهموا بشكل فاعل في إنجاح مهرجان بارق الشتوي الخامس لهذا العام منذ الافتتاح وحتى الختام.



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