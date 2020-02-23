إغلاق 854 ورشة مخالفة في جدة

وفيما يتعلق بالورش الصناعية، قال البقمي «هي الورش المنفصلة التي تعمل في مجالات تصنيع وتجميع وتركيب المنتجات مثل ورش الحدادة والورش الصناعية وورش الألومنيوم وورش السمكرة ودهان السيارات وأعمال النجارة وتصنيع الأثاث، إضافة إلى المطابع الكبرى للتوزيع العام وورش صناعة الأواني الفخارية وورش ميكانيكا المعدات الثقيلة وتكون في المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية». وختم بالقول إن «الحملة شُكلت بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة برئاسة المحافظة وعضوية أمانة جدة وشرطة المحافظة والمباحث الإدارية والجوازات ومكتب العمل والمرور واللجنة الميدانية برئاسة الشرطة وعضوية باقي الجهات».
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