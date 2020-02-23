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إغلاق 854 ورشة مخالفة في جدة

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كشف المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي لـ«دوت الخليج» أن الحملة التي استهدفت الورش الصناعية المخالفة للأنظمة والتعليمات انتهت بإغلاق 854 ورشةً، مبينا أنه بعد أن يتم إغلاق الورش المخالفة يتم تسليم الموقع للبلدية للمتابعة ومنع عودة الورش الصناعية.

وفيما يتعلق بالورش الصناعية، قال البقمي «هي الورش المنفصلة التي تعمل في مجالات تصنيع وتجميع وتركيب المنتجات مثل ورش الحدادة والورش الصناعية وورش الألومنيوم وورش السمكرة ودهان السيارات وأعمال النجارة وتصنيع الأثاث، إضافة إلى المطابع الكبرى للتوزيع العام وورش صناعة الأواني الفخارية وورش ميكانيكا المعدات الثقيلة وتكون في المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية». وختم بالقول إن «الحملة شُكلت بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة برئاسة المحافظة وعضوية أمانة جدة وشرطة المحافظة والمباحث الإدارية والجوازات ومكتب العمل والمرور واللجنة الميدانية برئاسة الشرطة وعضوية باقي الجهات».


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