حقوق الإنسان السعودية تنتقد التدخلات في الشؤون الداخلية

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن تدخل بعض الدول ومنها بعض دول الاتحاد الأوربي في قضايا السجناء في المملكة يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة، وقد يعرقل هذا التدخل شمول هؤلاء السجناء بالعفو.

تطور كبير

جاء ذلك خلال زيارة وفد من البرلمان الأوربي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها بالرياض، أمس، والتقى خلالها الوفد برئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني الذي قدّم في بداية اللقاء شرحاً موجزاً عن أنشطة الجمعية ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه الجمعية من جهود في مجال حقوق الإنسان، وقد أثنت رئيسة الوفد على التطور الكبير الذي تشهده المملكة على كافة المستويات، وكذلك التطور الذي تشهده في مجال حقوق المرأة وما تم من إجراءات بشأن تمكينها في مختلف المجالات.

محاكمات عادلة

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تطرق الحديث إلى بعض قضايا السجناء في المملكة، حيث بين القحطاني وجهة نظر الجمعية تجاه هذه القضايا والآلية العدلية التي يتم اتخاذها بِشأنها وحرص الجمعية على أن يكون هناك محاكمات عادلة، مؤكدا أن السجناء يحظون برعاية متكاملة ويتضح ذلك من بعض الزيارات التي تقوم بها الجمعية للسجون، وأن الجمعية تتابع مثل هذه القضايا بشكل مستمر.

وأجاب الوفد الزائر بأن الاتحاد الأوربي شريك إستراتيجي في قضايا حقوق الإنسان ولا يسعون إلى أي تدخل في الشأن الداخلي للمملكة، وأبدى الوفد الزائر الرغبة في حضور مندوبين من مفوضية الاتحاد الأوروبي بعض الجلسات والمحاكمات القضائية التي تعقد لبعض السجناء والموقوفين، حيث بين رئيس الجمعية الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كما أشاد الوفد الزائر بالجهود التي تقوم بها الجمعية وبالأنشطة التي تعمل على تحقيقها، مؤكداً أهمية الاستماع المتبادل لوجهات النظر في مجال حقوق الإنسان.