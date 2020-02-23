السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها



الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم حفل سفارة دولة الكويت لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد جابر الصباح ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

وفي تصريح صحفي أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على الجميع وقال سموه : " أرفع باسمي شخصياً وباسم أبناء منطقة الرياض إلى سمو الوالد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أحر التهاني بهذه المناسبة السعيدة، وهذه بلا شك فرحة لنا جميعاً ولقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأرجو أن نوفق في خدمة الكويت وأبناء الكويت ودولة الكويت وسفارة الكويت نحن معهم دائماً في كل محفل وكل موقع" .

وعن العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين أضاف سموه " هذا مثال يحتذى به، ويجب أن يحتذي به الجميع لأنها نقية وأخوية فيها محبة وفيها توافق وتفاهم، فأرجو إن شاء الله أن نوفق وإياهم إلى تعزيز هذا الدور بشكل متكامل في سبيل المصلحة العامة للبلدين والشعبين ".

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

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23:40ت م

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