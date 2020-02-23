السعودية اليوم / محافظ أحد المسارحة يستقبل مدير مركز انطلاق دوريات أمن الطرق



أحد المسارحة29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

استقبل محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي في مكتبه بالمحافظة اليوم مدير مركز انطلاق دوريات أمن الطرق النقيب محمد الشهراني ومجموعة من أفراد المركز وعدداً من المشاركين في الحملة التوعوية" ‎أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي نفذها المركز بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة الأسبوع الماضي .

ورحب الريثي في مستهل اللقاء بمدير ومنسوبي أمن الطرق والتعليم المشاركين في المبادرة، مشيداً بالدور الذي تقدمه الجهات المختصة بمشاركتها أبناء وبنات الوطن في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تعزز ثقافة العمل التطوعي وقيم المواطنة داخل النشء وتغرس فيهم روح المبادرة والمشاركة في بناء وتنمية البلد الغالي على نفوس الجميع.

و جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأعمال التي يقوم بها المركز والاستماع لشرح مفصل لحملة أمنكم وسلامتكم هدفنا وشركاء النجاح في الحملة من مدارس وجهات حكومية وفرق تطوعية وإعلاميين، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لدعهم للحملة .

من جانبه عبر النقيب الشهراني عن شكره لمحافظ أحد المسارحة على التعاون في إنجاح الحملة، مؤكداً اهتمامه وحرصه ببذل المزيد من الجهود ومواصلة الأهداف التي تخدم أمن الوطن .

وفي ختام اللقاء كرم محافظ المسارحة منسوبي الجهات المشاركين في تفعيل الحملة التوعوية ‎أمنكم وسلامتكم هدفنا التي نفذها مركز دوريات أمن طرق ‎أحد المسارحة .

//انتهى//

22:49ت م

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