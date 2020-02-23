السعودية اليوم / رئيس الوزراء المصري يؤكد خلو مصر من أي حالات إصابة بفيروس كورونا



القاهرة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن حكومته حريصة كل الحرص على تناول ملف فيروس كورونا بشفافية كاملة، ولن تخفي شيئاً بشأنه، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي حالة مصابة بالفيروس في مصر حالياً.

ولفت خلال الاجتماع الوزاري الذي ترأسه اليوم لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا إلى ضرورة الاستعداد الكامل لمواجهته وتوفير المستلزمات الطبية، وكذا السلع التموينية المختلفة، في الوقت الذي بدأت بعض الدول فيه غلق الأجواء الخاصة بها.

وخلال الاجتماع عرضت وزيرة الصحة المصرية الموقف العالمي والمصري من فيروس كورونا حتى 22 فبراير 2020م، مُنوهة بأن نتيجة تحاليل الفحص المعملي للحالة الوحيدة للأجنبي التي اكتشفت داخل مصر جاءت سلبية، وقد تأكدت النتيجة بإعادة الفحص أكثر من مرة.

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22:35ت م

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