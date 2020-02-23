السعودية اليوم / إيطاليا تسجل ثالث وفاة بفيروس كورونا



روما 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

لقيت امرأة حتفها جراء إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح بذلك الشخص الثالث الذي يلقي حتفه في إيطاليا بسبب الفيروس.

وأوضح مفوض الصحة في منطقة لومباردي الإيطالية جوليو جاليرا أن الضحية الجديدة هي امرأة عجوز كانت مصابة بسرطان في مستشفى في بلدة كريما وكانت مصابة بفيروس كورونا.

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22:02ت م

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