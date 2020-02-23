شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الكويت تحتفل بالعيد الوطني الـ59 والان نبدء بالتفاصيل
واستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح عددا من المسؤولين والسفراء والملحقين العسكريين في المملكة في حفل أقيم بقصر الثقافة بالرياض، إذ قدموا التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الكويت تحتفل بالعيد الوطني الـ59 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.