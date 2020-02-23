شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الكويت تحتفل بالعيد الوطني الـ59 والان نبدء بالتفاصيل

نظمت سفارة دولة الكويت لدى المملكة، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ59 والذكرى الـ29 لتحريرها والذكرى الـ14 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم. واستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح عددا من المسؤولين والسفراء والملحقين العسكريين في المملكة في حفل أقيم بقصر الثقافة بالرياض، إذ قدموا التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم.

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