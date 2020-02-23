شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات.. إخماد حريق مستودع «إسفنج» بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف من السيطرة على حريق شب في مستودع بالحوية، دون وقوع إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغاً مساء اليوم، يفيد عن تصاعد ألسنة اللهب من مستودع، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم، وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع إسفنج.

وأوضح أن الفرق تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده للمواقع المجاورة ولم تسجل إصابات، مشيراً الى أن سرعة تمرير البلاغ وسرعة وصول الفرق لموقع الحادث أسهمت في سرعة السيطرة على الحادث.