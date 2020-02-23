طقس الغد غير مستقر.. غبار وأمطار رعدية

2020-02-23

متابعات الخليج 365 -الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

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وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل، والتي تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وإلى الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، التي تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، وعلى مرتفعات المدينة المنورة.

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