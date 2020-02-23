- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم طقس الغد غير مستقر.. غبار وأمطار رعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طقس الغد غير مستقر.. غبار وأمطار رعدية
أتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 -الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.
وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل، والتي تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وإلى الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير.
كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، التي تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، وعلى مرتفعات المدينة المنورة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الغد غير مستقر.. غبار وأمطار رعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.