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سوار الكتروني لمنع التنصت عبر الأجهزة الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو طور فريق من الباحثين بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة سوارا الكترونيا للتشويش على ميكروفونات الأجهزة الذكية للحفاظ على خصوصية المستخدم. ويؤكد فريق الدراسة أن السوار الجديد يمكنه التشويش على ميكروفونات الأجهزة الذكية والميكروفونات المخفية في أماكن قريبة من المستخدم. وأوضح الموقع الالكتروني «جوفرنمنت تكنولوجي»، أن السوار الجديد يطلق موجات فوق صوتية للتشويش على الميكروفونات بشكل عشوائي بمدى يتراوح بين 24 و26 كيلو هيرتز.



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