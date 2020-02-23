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إلزام ناقلات جوية بدفع 65 مليون ريال تعويضات لمسافرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية العاملة في المملكة بدفع تعويضات تزيد على 65 مليون ريال لمسافرين، وذلك بعد إخلالها بشروط والتزامات عقود النقل الجوي التي تجمعها بعملائها المسافرين. ويأتي الإجراء تنفيذا لأحكام لائحة حماية حقوق العملاء، وتماشيا مع توجه الهيئة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير العالمية من خلال تقديم تجارب متميزة، والتأكيد على الناقلات الجوية بأهمية وضع المسافر في عين الاعتبار، منذ نشوء العلاقة التعاقدية معه، ومن لحظة وجوده في نطاق الخدمة بما في ذلك حالة السفر. مطالب التعويضات: المرتبة الأولى: Advertisements فقدان أو تلف أو تأخر الأمتعة المرتبة الثانية: تأخير الرحلات المرتبة الثالثة: إلغاء الرحلات



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