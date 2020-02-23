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القيادة تهنئ أستونيا بذكرى يوم الاستقلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيسة جمهورية أستونيا كريستي كاليولايد بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها. Advertisements وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيسة جمهورية أستونيا كريستي كاليولايد بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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