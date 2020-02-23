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نائب أمير مكة يطلع على أهداف الإسكان التنموي بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان على أهداف الإسكان التنموي بالمنطقة، الرامية لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية، وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية، وذلك خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للإسكان التنموي.



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