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ملتقى للتعريف بنظام ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي العسكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بهدف التعريف بإنجازات اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، وما توصلت إليه من معايير وأدوات، نظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس ملتقى للتعريف بنظام ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي العسكري، بحضور ممثلين من جميع القطاعات العسكرية ومن المهتمين بالمجال، ونحو 100 مشارك، بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

وافتتح الملتقى بكلمة من رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، رئيس اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، شكر فيها الحضور وجميع القطاعات العسكرية وفرق العمل المشاركة في أعمال اللجنة، مشيدا بما توصلت إليه اللجنة من أعمال، وقال «إن إنجازات اللجنة تمثل جهود جميع القطاعات العسكرية واللجان العاملة في المشروع، وإن هذا العمل لم يكن ليتم لولا وجود شراكة حقيقية واهتمام كبير من جميع المعنيين، والذي نأمل أن يتوج بالتنفيذ من قبل القائمين على هذه المؤسسات للنهوض بها ورفع كفاءتها، وإن التعليم والتدريب هما المرتكز الأساس لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويقع على عاتقنا جميعا مسؤولية المشاركة في تحقيق هذه الرؤية من خلال تحسين مخرجات التعليم، وردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل».

وتضمن برنامج الملتقى جلسة علمية عن أهمية الاعتماد وأهدافه وخطواته وعوامل نجاحه، شارك فيها خبراء من داخل الهيئة ومن بعض القطاعات العسكرية، أعقبتها حلقة نقاش ضمت جميع المعنيين لإبداء المرئيات والمقترحات، ومناقشة آلية التقدم للاعتماد والخطة الزمنية لذلك.

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يشار إلى أن اللجنة أنهت كل الأعمال المتعلقة ببناء نظام ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، ومن ذلك إعداد معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وإعداد قاعدة معلومات للبرامج والمؤهلات العسكرية وتسكينها في الإطار الوطني للمؤهلات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لمؤسسات التعليم العسكري، وإعداد نماذج تستفيد منها مؤسسات التعليم والتدريب العسكري لتحقيق متطلبات ضمان الجودة والاعتماد.

كما عقدت 13 دورة تدريبية، حضرها 708 متدربين من جميع القطاعات العسكرية، تناولت التطبيق التجريبي لمعايير ضمان الجودة والاعتماد العسكري على تسع جهات (كليات، معاهد، مدارس)، تمثل مؤسسات التعليم والتدريب العسكري المختلفة، إضافة إلى إعداد دليل لإجراءات الاعتماد.

وستواصل اللجنة الفنية أعمالها في تقديم مزيد من التدريب والدعم لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري، كما ستبدأ في استقبال طلبات الحصول على الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري اعتبارا من نهاية فبراير 2020، الأمر الذي سيسهم بإذن الله في رفع جودة التعليم والتدريب العسكري.

من أعمال اللجنة الفنية للاعتماد العسكري: